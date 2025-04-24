Osmancık\'ta Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

Çorum'un Osmancık ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 500 adet sentetik ecza hapı ile yakalanan 2 şahıs tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Osmancık Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar neticesinde, 2 şüphelinin piyasaya sürmek için ilçeye sentetik ecza hapı getireceği öğrenildi. Ekipler tarafından şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. 2 şüpheli şahsın bulunduğu araç ve üzerlerinde yapılan aramada yaklaşık 500 adet sentetik ecza hapı ve suçtan elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 60 bin TL para ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından Osmancık Adliyesi'ne sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan 2 şüpheli tutuklandı. - ÇORUM