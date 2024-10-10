Osmaneli Atatürk Bulvarı\'nda Altyapı Çalışmaları Tamamlanıyor

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Bilecik Osmaneli ilçesinde Atatürk Bulvarı'nda sıcak asfalt öncesi altyapı çalışmaları sona yaklaştı.

Osmaneli'nin en uzun bulvarlarından biri olan Atatürk Bulvarı'nda, 1 kilometrelik alanı kapsayan sıcak asfalt öncesi altyapı çalışmalarında sona gelindi. Osmaneli Belediyesi Çevre ve Koruma Kontrol Müdürlüğüne bağlı altyapı ekipleri, bulvarın daha sağlam ve dayanıklı bir hale gelmesi için yoğun bir şekilde çalışıyor. Yakında sıcak asfaltla buluşacak olan Atatürk Bulvarı, hem trafik akışını kolaylaştıracak hem de şehir estetiğine katkıda bulunacak. - BİLECİK