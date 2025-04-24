Osmaneli Belediye Başkanı Yangın Bölgesinde İnceleme Yaptı

Bilecik'in Osmaneli Belediye Başkanı Bekir Torun, konteyner yangını sonrası alanda inceleme yaptı.

Yangın geçtiğimiz gün İnönü Mahallesi Kuşlar kalesi mevkiinde inşaatta işçilerin kaldığı konteynerlerde çıkmıştı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın kısa sürede büyürken, konteynerler kullanılamaz hale geldi. Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, şantiyede büyük çaplı maddi hasar oluştu. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. Yangın sonrası bölgede inceleme yapan itfaiye ekiplerini ziyaret eden Osmaneli Belediye Başkanı Bekir Torun, yetkililerden bilgi aldı. Ekiplerin özverili çalışmalarını takdir ederek, herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmamasının en büyük teselli olduğunu ifade etti. - BİLECİK