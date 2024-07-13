Osmaneli\'de Yıldırım Düşen Çam Ağacı Yangını Söndürüldü

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Bilecik'in Osmaneli ilçesinde çam ağacına yıldırım düşmesi soncunda çıkan yangın kısa sürede söndürüldü.

Osmaneli İlçesi Balçıkhisar köyü Karapınar mevkisinde dağlık arazideki bir çam ağacına yıldırım düştü. İhbar üzerine Osmaneli Orman İşletme şefliği ekipleri bölgeye hareket etti. Orman İşletme ekipleri 3 saatlik engebeli ve yolu olmayan ormanlık alanda yürümesi sonuncunda yıldırım düşen çam ağacını buldular. Ekipler, tek ağaçta çıkan yangını diğer bölgelere sıçramadan söndürdü. Yıldırım düşen ağacın içten yanması ise ilginç görüntü oluşturdu. - BİLECİK