Bilecik'in Osmaneli ilçesi Balçıkhisar köyünde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesi sonucu büyümeden söndürüldü.
Osmaneli'nin Balçıkhisar köyü çatal dikmeler mevkiinde, saat 10.30 sıralarında ormanlık alandan duman yükseldiğini fark eden vatandaşlar, 112 çağrı merkezini arayarak yangın ihbarında bulundu. İhbar üzerine bölgeye Osmaneli Orman İşletme Şefliğine bağlı 2 arazöz, 1 ilk müdahale aracı, 10 yangın personeli sevk edildi. Ekiplerin yangına anında müdahalesiyle yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürülürken, soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. Yangında 1 dönümlük ormanlık alanın zarar gördüğü öğrenildi. - BİLECİK
Son Dakika › 3.Sayfa › Osmaneli'nde Orman Yangını Kontrol Altında - Son Dakika
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