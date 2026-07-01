Osmaneli\'nde Ot Edebiyatı Yangını

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde otluk alanda meydana gelen yangın paniğe neden oldu.

Osmaneli ilçesinde geri dönüşüm tesisi arkasındaki otluk alanda yangın çıktı. Edinilen bilgilere göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın kısa sürede yayıldı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, alevlere hızlı şekilde müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Yangının söndürülmesinin ardından bölgede soğutma çalışması gerçekleştirildi.

Öte yandan, yangında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. - BİLECİK