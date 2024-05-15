Osmaniye'de 2 Otomobilde 12 Yabancı Uyruklu Göçmen Yakalandı - Son Dakika
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Osmaniye'de 2 Otomobilde 12 Yabancı Uyruklu Göçmen Yakalandı

Osmaniye\'de 2 Otomobilde 12 Yabancı Uyruklu Göçmen Yakalandı

Osmaniye'de polis ekipleri tarafından durdurulan 2 otomobilde yapılan aramada, 12 yabancı uyruklu göçmen bulundu. Olayla ilgili 3 şüpheli göçmen kaçakçılığı suçundan tutuklandı. Yakalanan göçmenler sınır dışı edildi.

15.05.2024 14:42
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Osmaniye'de polis ekiplerince şüphe üzerine durdurulan 2 farklı otomobilin, bagajında 1 içerisinde 12 yabancı uyruklu göçmen yakalandı. Olayla ilgi 3 şahısta göçmen kaçakçılığı suçundan tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince göçmen kaçakçılığının önlenmesi ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Bu çerçevede, Tarsus Adana Gaziantep (TAG) Otoyolunda polis uygulama noktasında, şüphe üzerine durdurulan 2 ayrı otomobilde inceleme yapıldı. Kontrollerde; otomobillerin içerisinde 12 ve bagajda 1 kişi olmak üzere illegal yollarla ülkeye giriş yapan Suriye uyruklu 13 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenleri ülkeye sokan, insani ve hayati tehlike oluşturacak şekilde batı illerine taşıyan Suriye uyruklu araç sürücüsü Muhammed A., göçmen kaçakçılığı suçundan kaydı bulunan Resat R. ve göçmen kaçakçılığı suçundan aranan Ramı A. göçmen kaçakçılığı suçundan çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı. Olayda kullanılan 2 otomobile da el konuldu.

Yakalanan 13 göçmen, Osmaniye İl Göç İdaresi Müdürlüğündeki işlemleri sonrası sınır dışı edildi. - OSMANİYE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Osmaniye'de 2 Otomobilde 12 Yabancı Uyruklu Göçmen Yakalandı - Son Dakika

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