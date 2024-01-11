Osmaniye\'de yapılan operasyonda 529 gram metamfetamin ele geçirildi

Osmaniye'nin Düziçi ilesinde jandarmanın düzenlediği operasyonlarda 529 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde uyuşturucu madde ticareti ve sevkiyatının önlenmesine yönelik çalışma yapıldı. Düziçi ilçesinde düzenlenen operasyonda 529 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı. - OSMANİYE