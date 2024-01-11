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Osmaniye'de yapılan operasyonda 529 gram metamfetamin ele geçirildi - Son Dakika
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Osmaniye'de yapılan operasyonda 529 gram metamfetamin ele geçirildi

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonlarda 529 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmada uyuşturucu madde ticareti ve sevkiyatının önüne geçildi. Operasyonda gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

Osmaniye\'de yapılan operasyonda 529 gram metamfetamin ele geçirildi
11.01.2024 - 14:01,
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Osmaniye'nin Düziçi ilesinde jandarmanın düzenlediği operasyonlarda 529 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde uyuşturucu madde ticareti ve sevkiyatının önlenmesine yönelik çalışma yapıldı. Düziçi ilçesinde düzenlenen operasyonda 529 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı. - OSMANİYE

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Osmaniye'de yapılan operasyonda 529 gram metamfetamin ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Osmaniye'de yapılan operasyonda 529 gram metamfetamin ele geçirildi - Son Dakika
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