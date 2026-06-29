Osmaniye'de anız yangını meyve bahçelerine sıçradı: 1 kişi hastanelik oldu - Son Dakika
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Osmaniye'de anız yangını meyve bahçelerine sıçradı: 1 kişi hastanelik oldu

Osmaniye\'de anız yangını meyve bahçelerine sıçradı: 1 kişi hastanelik oldu
29.06.2026 17:16  Güncelleme: 17:20
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Osmaniye Fakıuşağı Mahallesi'nde çıkan anız yangını rüzgarın etkisiyle meyve bahçelerine sıçradı. Çok sayıda meyve ağacı ve sulama sistemi zarar görürken, baygın halde bulunan bir kişi hastaneye kaldırıldı.

Osmaniye'de çıkan anız yangınının meyve bahçelerine sıçraması sonucu çok sayıda meyve ağacı ile sulama sistemi zarar gördü. Yangın bölgesinde baygın halde bulunan 1 kişi hastaneye kaldırıldı.

Yangın, Osmaniye Fakıuşağı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen nedenle çıkan anız yangını, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede çevredeki meyve bahçelerine sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Osmaniye Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ile sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında çok sayıda meyve ağacı ile bahçedeki sulama sistemi zarar gördü. Yangının ardından bölgede yapılan kontroller sırasında bir vatandaş arazide baygın halde bulundu. Duman ve aşırı sıcaktan etkilendiği değerlendirilen kişiye sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Daha sonra ambulansla hastaneye kaldırılan vatandaşın tedavi altına alındığı öğrenildi. - OSMANİYE

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Osmaniye, 3. Sayfa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Osmaniye'de anız yangını meyve bahçelerine sıçradı: 1 kişi hastanelik oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Osmaniye'de anız yangını meyve bahçelerine sıçradı: 1 kişi hastanelik oldu - Son Dakika
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