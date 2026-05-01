Osmaniye\'de apartmanın 3\'üncü katında çıkan yangın söndürüldü

Osmaniye'de bir apartmanın 3'üncü katında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, Rahime Hatun Mahallesi'nde bulunan bir apartmanın 3'üncü katındaki dairede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangını fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.İhbar üzerine olay yerine Osmaniye Belediyesi itfaiye ekipleri ile birlikte sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı.

Yangında dairede maddi hasar oluşurken, olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı öğrenildi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı - OSMANİYE