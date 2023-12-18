 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Osmaniye'de Asayiş Uygulamasında 21 Şahıs Tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Osmaniye'de Asayiş Uygulamasında 21 Şahıs Tutuklandı

Osmaniye'de polisin yaptığı asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan yakalanan 21 şahıs tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen uygulamalarda 7 ruhsatsız tüfek, 7 ruhsatsız tabanca, 4 kurusıkı tabanca, 1 bıçak, 47 muhtelif fişek, 2 bin 890 lira kumar parası, 361.54 gram uyuşturucu, 263 uyuşturucu hap, 1 çalıntı bisiklet, 1 çalıntı dizüstü bilgisayar, 6 çalıntı inşaat demiri, 1 çalıntı klima ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 28 bin 530 lira ele geçirildi.

Osmaniye\'de Asayiş Uygulamasında 21 Şahıs Tutuklandı
18.12.2023 - 14:12,
Abone Ol

Osmaniye'de polisin yaptığı asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan yakalanan 21 şahıs tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri son bir hafta içerisinde şehir genelinde farklı noktalarda oluşturulan uygulamalarda 170 kişiyi yakaladı. Şüphelilerden 7 ruhsatsız tüfek, 7 ruhsatsız tabanca, 4 kurusıkı tabanca, 1 bıçak, 47 muhtelif fişek, 2 bin 890 lira kumar parası, 361.54 gram uyuşturucu, 263 uyuşturucu hap, 1 çalıntı bisiklet, 1 çalıntı dizüstü bilgisayar, 6 çalıntı inşaat demiri, 1 çalıntı klima ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 28 bin 530 lira ele geçirildi.

Yakalanan şahıslar hakkında gerekli yasal işlem yapılırken, 21'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı - OSMANİYE

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Osmaniye, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Osmaniye'de Asayiş Uygulamasında 21 Şahıs Tutuklandı - Son Dakika


14:55
Yılmaz Erdoğan'ın başrol olduğu İnci Taneleri dizisinin fragmanı tepki çekti Yılmaz Erdoğan'ın başrol olduğu İnci Taneleri dizisinin fragmanı tepki çekti
14:54
Beşiktaş, Rıza Çalımbay'ın sözleşmesini revize etti Beşiktaş, Rıza Çalımbay'ın sözleşmesini revize etti
14:35
İYİ Parti, istifalardan CHP'yi sorumlu tuttu: Bunun adı operasyon siyasetidir İYİ Parti, istifalardan CHP'yi sorumlu tuttu: Bunun adı operasyon siyasetidir
14:29
Şampiyonlar Ligi'nde son 16 kuraları çekildi! Kopenhag, Manchester City ile rakip oldu Şampiyonlar Ligi'nde son 16 kuraları çekildi! Kopenhag, Manchester City ile rakip oldu
14:15
Aboubakar öyle bir şey yaptı ki bu saatten sonra takımda kalması mucize olur Aboubakar öyle bir şey yaptı ki bu saatten sonra takımda kalması mucize olur
14:07
Ece Ronay'ın eski eşinin işyerlerine saldırı düzenleyen şüpheliler, azmettirenin Kaan Akkuş olduğunu söyledi Ece Ronay'ın eski eşinin işyerlerine saldırı düzenleyen şüpheliler, azmettirenin Kaan Akkuş olduğunu söyledi
13:46
Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci kez toplandı! İşte masadaki zam oranları Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci kez toplandı! İşte masadaki zam oranları
13:42
İmamoğlu'na 'CHP eş başkanı mısınız?' diye soruldu İmamoğlu'na "CHP eş başkanı mısınız?" diye soruldu

Son Dakika
14:55 Yılmaz Erdoğan'ın başrol olduğu İnci Taneleri dizisinin fragmanı tepki çekti
14:54 Beşiktaş, Rıza Çalımbay'ın sözleşmesini revize etti
14:35 İYİ Parti, istifalardan CHP'yi sorumlu tuttu: Bunun adı operasyon siyasetidir
14:29 Şampiyonlar Ligi'nde son 16 kuraları çekildi! Kopenhag, Manchester City ile rakip oldu
14:15 Aboubakar öyle bir şey yaptı ki bu saatten sonra takımda kalması mucize olur
14:07 Ece Ronay'ın eski eşinin işyerlerine saldırı düzenleyen şüpheliler, azmettirenin Kaan Akkuş olduğunu söyledi
13:46 Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci kez toplandı! İşte masadaki zam oranları
13:42 İmamoğlu'na "CHP eş başkanı mısınız?" diye soruldu
13:19 İsrailli gazeteciden canlı yayında tüyler ürperten sözler: Gazze'de evlerin yıkıldığını görmeden uyuyamıyorum
13:14 Sigara fiyatlarına yılbaşı zammı!: Paket Başına 42,96 Lira ÖTV
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2023 15:12:44. #1.13#
SON DAKİKA: Osmaniye'de Asayiş Uygulamasında 21 Şahıs Tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement