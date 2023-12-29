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Osmaniye'de bacağı mazgala sıkışan genç itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı - Son Dakika
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Osmaniye'de bacağı mazgala sıkışan genç itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde, Üzümlü Mahallesi Cumhuriyet Anadolu Lisesi yakınlarında bir genç, atık su mazgalına basarak bacağını sıkıştırdı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, başarılı bir çalışma sonucunda genç genci kurtardı. Genç, ambulansla hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumu iyi olduğu belirtildi.

Osmaniye\'de bacağı mazgala sıkışan genç itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı
29.12.2023 - 17:25,
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Osmaniye'de bacağı mazgala sıkışan genç, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Olay, Düziçi ilçesi Üzümlü Mahallesi Cumhuriyet Anadolu Lisesi mevkiinde meydana geldi. Cadde üzerinde bulunan atık su mazgalına basan genç, bacağını mazgala sıkıştırdı. Durumu fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekipleri başarılı çalışmayla bacağı sıkışan Ebubekir Demir isimli gencin bacağını mahsur kaldığı yerden kurtardı. Olay yerinde hazır bekletilen 112 ambulans ekibine teslim edilen Demir, yapılan ilk müdahalenin ardından, Düziçi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sağlık durumu iyi olduğu öğrenilen gencin yakınları ve arkadaşlarıysa duruma tepki gösterdi. - OSMANİYE

Kaynak: İHA
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