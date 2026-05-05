Osmaniye\'de Bisiklet Kazası: 13 Yaşındaki Çocuk Kurtarıldı

Osmaniye'de bisikletin tekerine ayağı sıkışan 13 yaşındaki çocuk, ekiplerin müdahalesiyle kurtarılarak ambulansa teslim edildi.

Olay, Osmaniye merkez Ahmet Yesevi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 13 yaşındaki Ömer U.'nun ayağı, bisikletin teker kısmına sıkıştı. Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler, kısa sürede çocuğun ayağını sıkıştığı yerden çıkararak ilk müdahaleyi yaptı. Yaralı çocuk, sağlık ekiplerine teslim edilerek ambulansla hastaneye kaldırıldı. - OSMANİYE