Osmaniye'de çamura saplanan kaplumbağayı itfaiye kurtardı - Son Dakika
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Osmaniye'de çamura saplanan kaplumbağayı itfaiye kurtardı

Osmaniye\'de çamura saplanan kaplumbağayı itfaiye kurtardı
11.06.2026 21:34  Güncelleme: 21:39
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Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde sel sonrası çamura saplanan kaplumbağa, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak doğaya bırakıldı.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde sel sonrası oluşan çamura saplanan kaplumbağa, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılarak yeniden doğaya bırakıldı.

Olay, Düziçi ilçesine bağlı Üzümlü Mahallesi Kürdülü mevkisinde meydana geldi. Bölgede oyun oynayan çocuklar, sel felaketinin ardından oluşan çamurluk alanda hareketsiz halde bulunan kaplumbağayı fark etti. Kaplumbağanın çamura saplanarak mahsur kaldığını gören çocuklar, durumu Düziçi Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, çamur içerisinde mahsur kalan kaplumbağayı dikkatli bir çalışmayla bulunduğu yerden çıkardı. Ardından üzeri çamurla kaplanan hayvan suyla yıkanarak temizlendi.

Düziçi Belediyesi İtfaiye Müdürü Turan Vural, ekiplerin sadece insanlara değil, tüm canlılara yardım etmek için görev yaptığını belirterek, "Doğadaki her canlının yaşam hakkı var. Ekiplerimiz ihbarın ardından kısa sürede bölgeye ulaşarak kaplumbağayı kurtardı ve yeniden doğal yaşam alanına bıraktı" dedi.

Sağlık durumunun iyi olduğu belirlenen kaplumbağa, ekipler tarafından doğal yaşam alanına bırakıldı. - OSMANİYE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Osmaniye'de çamura saplanan kaplumbağayı itfaiye kurtardı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Sibel Bektaş Sibel Bektaş:
    harika bir operasyon olmuş! itfaiye ekipleri gerçekten başarılı bir şekilde hayatı kurtardılar! doğadaki canlılara yardım etmek herkesin göreviydi ve ekipler de tam da bunu yaptılar! 0 0 Yanıtla
  • Ahmet Atalan Ahmet Atalan:
    bunun haberi mi yapılacak kadar önemli bir olay bu ya medya her şeyi büyütüyor 0 0 Yanıtla
  • Seyhan Kaptan Seyhan Kaptan:
    valla bu haberi okurken video ya da fotoğraf görmeden biraz şüpheliyim açıkçası sel var çamur var ama kaplumbağanın gerçekten öyle mahsur kaldığını görmeden inanması zor bir şey 0 0 Yanıtla
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