Osmaniye\'de çamura saplanan kaplumbağayı itfaiye kurtardı

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde sel sonrası oluşan çamura saplanan kaplumbağa, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılarak yeniden doğaya bırakıldı.

Olay, Düziçi ilçesine bağlı Üzümlü Mahallesi Kürdülü mevkisinde meydana geldi. Bölgede oyun oynayan çocuklar, sel felaketinin ardından oluşan çamurluk alanda hareketsiz halde bulunan kaplumbağayı fark etti. Kaplumbağanın çamura saplanarak mahsur kaldığını gören çocuklar, durumu Düziçi Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, çamur içerisinde mahsur kalan kaplumbağayı dikkatli bir çalışmayla bulunduğu yerden çıkardı. Ardından üzeri çamurla kaplanan hayvan suyla yıkanarak temizlendi.

Düziçi Belediyesi İtfaiye Müdürü Turan Vural, ekiplerin sadece insanlara değil, tüm canlılara yardım etmek için görev yaptığını belirterek, "Doğadaki her canlının yaşam hakkı var. Ekiplerimiz ihbarın ardından kısa sürede bölgeye ulaşarak kaplumbağayı kurtardı ve yeniden doğal yaşam alanına bıraktı" dedi.

Sağlık durumunun iyi olduğu belirlenen kaplumbağa, ekipler tarafından doğal yaşam alanına bırakıldı. - OSMANİYE