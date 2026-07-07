Osmaniye\'de Düğünde Silahlı Kavga: 1 Ölü, 6 Yaralı

Osmaniye'de düğünde iki grup arasında çıkan ve salonun dışına taşan silahlı kavgada 22 yaşındaki Hüseyin Gönül'ün hayatını kaybettiği, 6 kişinin yaralandığı olayla ilgili firari 5 şüphelinin tamamı yakalandı.

Olay, 5 Temmuz'da Fakıuşağı Mahallesi Prof. Dr. Kazım Tülücü Bulvarı üzerindeki bir düğün salonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, düğün sırasında iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavganın düğün salonunun dışına taşmasının ardından tüfekle ateş açıldı. Açılan ateş sonucu 22 yaşındaki Hüseyin Gönül ağır yaralandı. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Gönül, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Olayda ayrıca 6 kişi de yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayın ardından başlatılan soruşturmada firari 5 şüpheliden 3'ü yakalanmış, diğerlerinin yakalanması için çalışma başlatılmıştı. Soruşturmayı sürdüren polis ekipleri, firari 2 şüpheliyi de yakalayarak gözaltına aldı. Böylece olaya ilişkin aranan 5 şüphelinin tamamı yakalanmış oldu.

Osmaniye Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "05 Temmuz 2026 günü ilimiz Fakıuşağı Mahallesi'nde bulunan bir düğün tesisinde meydana gelen, bir vatandaşımızın hayatını kaybettiği ve birden fazla vatandaşımızın yaralandığı silahlı saldırı olayına ilişkin yürütülen çalışmalar neticesinde firari durumda bulunan şüphelilerin tamamı yakalanmıştır" ifadelerini kullandı.

Vali Serdengeçti açıklamasında, Osmaniye'de vatandaşların huzuruna, can güvenliğine ve kamu düzenine kasteden hiçbir girişime müsamaha gösterilmeyeceğini belirterek, suç işleyerek veya firar ederek adaletten kaçabileceğini düşünenlerin hukuk önünde mutlaka hesap vereceğini vurguladı.

Olayla ilgili adli soruşturma sürüyor. - OSMANİYE