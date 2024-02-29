Osmaniye'de düz kontak yaparak çaldıkları otomobille evlerden hırsızlık yapan 2 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Osmaniye'de düz kontak yaparak çaldıkları otomobille evlerden hırsızlık yapan 2 kişi tutuklandı

Osmaniye\'de düz kontak yaparak çaldıkları otomobille evlerden hırsızlık yapan 2 kişi tutuklandı

Osmaniye'de düz kontak yaparak çaldıkları otomobille evlerden hırsızlık yapan 2 kişi tutuklandı. Polis ekipleri, çalıntı otomobil ve içindeki ev eşyalarıyla birlikte şahısları yakaladı. Kovalama anı polis kamerasına yansıdı. Şüpheliler adliyeye sevk edildi.

29.02.2024 14:21  Güncelleme: 14:24
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Osmaniye'de düz kontak yaparak çaldıkları otomobille evlerden hırsızlık yapan 2 kişi tutuklandı.

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Osmaniye Devlet Bahçeli Bulvarı'ndan üzerinde park halinde bulunan Tofaş Şahin marka otomobili düz kontak yaparak çalan Mustafa İ. ve Burak D. yakalamak için çalışma başlattı. Şahısların çaldıkları otomobille Dumlupınar Mahallesi'nde, ardından merkeze bağlı Cevdetiye beldesinde 2 evden hırsızlık yaptığını ve çaldıkları çeşitli ev eşyalarını satmak ve aracı parçalarına ayırmak için sanayiye gideceklerini tespit eden polis ekipleri operasyon düzenledi. Kısa bir kovalamanın ardından durdurulan çalıntı otomobil ve içindeki ev eşyalarıyla birlikte yakalanan 2 şahıs gözaltına alındı. Film sahnesini aratmayan kovalama anı polisin kask kamerasına yansıdı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mustafa İ. ve Burak D. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - OSMANİYE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Osmaniye'de düz kontak yaparak çaldıkları otomobille evlerden hırsızlık yapan 2 kişi tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Osmaniye'de düz kontak yaparak çaldıkları otomobille evlerden hırsızlık yapan 2 kişi tutuklandı - Son Dakika
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