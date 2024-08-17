Osmaniye\'de Evde Oyun Oynayan Çocuğun Parmak Sıkışması

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Osmaniye'de evde oyun oynarken parmağı metal eşyaya sıkışan 9 yaşındaki çocuğun imdadına itfaiye ekipleri yetişti. Ekiplerin yaklaşık bir saatlik müdahalesiyle metal parça kesilerek çıkarıldı.

Osmaniye'de evinde oyun oynayan A.A.D., ortası delik olan metal bir eşyayı yüzük gibi sağ el parmağına geçirdi. Parmağının şişmesiyle sıkışan metal çıkmayınca, A.A.D. ailesi tarafından Osmaniye Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne götürüldü. Sağlık ekipleri, parça çıkarılamayınca hastaneye, Osmaniye Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünden ekipler çağrıldı. İtfaiye personellerinin yaklaşık bir saatlik çalışmasıyla A.A.D.'nin şişen parmağındaki parça kesilerek çıkarıldı. A.A.D. parmağına pansuman yapıldıktan sonra taburcu edilirken, ailesi, itfaiye ve sağlık ekiplerine teşekkür etti. - OSMANİYE