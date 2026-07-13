Osmaniye\'de trafik kazası: 1 yaralı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Kadirli ilçesi Kamil Kara Bulvarı üzerinde Kadirli Belediyesi önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen iki otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 1 kişi yaralanırken, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla Kadirli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri, kaza yerinde güvenlik önlemi alarak ulaşımın kontrollü şekilde devam etmesini sağladı. Kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından trafik normale dönerken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - OSMANİYE