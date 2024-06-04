Osmaniye'de 5 Kaçak Göçmen Yakalandı, 1 Kişi Tutuklandı - Son Dakika
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Osmaniye'de 5 Kaçak Göçmen Yakalandı, 1 Kişi Tutuklandı

Osmaniye'de polis ekipleri tarafından yapılan fiziki takip sonucunda durdurulan bir otomobilde 5 kaçak göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı suçundan 1 kişi tutuklandı. Operasyonda kullanılan araca el konuldu ve göçmenler sınır dışı edildi.

04.06.2024 12:06
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Osmaniye'de polis ekiplerince fiziki takip sonucu kapan atılarak durdurulan otomobilde 5 kaçak göçmen yakalandı. Olayla ilgili göçmen kaçakçılığı suçundan 1 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince göçmen kaçakçılığının önlenmesi ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Bu çerçevede, polis uygulama noktasında 'dur' ihtarına uymayarak görevli polis memurunun üzerine otomobil sürüp kaçan ABD E.'nin kullandığı otomobil fiziki takip sonucu kapan atılarak durduruldu. Otomobilde yapılan aramada 5 düzensiz göçmen yakalandı. Yapılan incelemede, yakalanan göçmenlerin 1 hafta önce illegal yollardan ülkeye giriş yaptığı belirlendi.

Göçmenleri batı illerine taşıyan araç sürücüsü yabancı uyruklu ABD E., göçmen kaçakçılığı suçundan çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı. Olayda kullanılan 1 araca da el konuldu. 5 kaçak göçmen ise İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından sınır dışı edildi. - OSMANİYE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Osmaniye'de 5 Kaçak Göçmen Yakalandı, 1 Kişi Tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Osmaniye'de 5 Kaçak Göçmen Yakalandı, 1 Kişi Tutuklandı - Son Dakika
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