Osmaniye\'de kayıp Gülhan için kanala manken bırakıldı, arama Ceyhan yönünde sürüyor

Osmaniye'de 2 yıl önce yürüyüş yapmak için evden ayrıldıktan sonra kaybolan 23 yaşındaki Gülhan Karabacak'ın bulunması için yürütülen çalışmalarda, genç kızla aynı boy ve kilodaki cansız manken sulama kanalına bırakıldı. Mankenin sürüklendiği güzergah takip edilirken, arama çalışmalarının Adana'nın Ceyhan ilçesi yönünde dalgıç polisler ve dron desteğiyle sürdürüldüğü öğrenildi.

Toprakkale ilçesinde 31 Temmuz 2024 tarihinde yürüyüş yapmak için evden ayrılan Gülhan Karabacak'tan bir daha haber alınamadı. İhbar üzerine polis, jandarma, AFAD ve gönüllü ekipler tarafından geniş çaplı arama çalışması başlatıldı. Sulama kanalları, araziler ve farklı noktalarda yapılan aramalara rağmen Karabacak'a ait herhangi bir bulguya ulaşılamadı. Aradan geçen yaklaşık 2 yılın ardından soruşturma kapsamında yeni bir çalışma başlatıldı. Karabacak'ın son görüldüğü bölgede bulunan sulama kanalına, genç kızla aynı boy ve kiloda cansız manken bırakılarak suyun akış yönü, sürüklenme mesafesi ve ulaşabileceği noktalar incelendi.

Mankenin izlediği güzergah doğrultusunda çalışmalar Adana'nın Ceyhan ilçesi yönünde yoğunlaştırıldı. Belirlenen noktalarda ekipler kanal ve çevresinde aramalarını sürdürürken, dalgıç polisler su altında çalışma yapıyor, dronlarla da bölge havadan taranıyor.

"Kızımın bir saçının teli kalmışsa bulunsun, bir mezar taşı olsun"

Bir saçının teli, bir kemiği kalmışsa bulunsun, kızımın bir mezar taşı olsun diyen anne Elif Karabacak, "2024 tarihinde sulama kanalına düşen Gülhan Karabacak kızımı arıyoruz. İlk defa dünden cansız manken atıldı. Aynı kiloda, aynı boyutta. Dosyamızı yeni alan savcımız düşündü. Elinden geldiği kadar olayın üstünde duruyor, arıyor. Ben kızımın bir an önce bulunmasını istiyorum. Bir mezar taşımız olmasını istiyorum. Kızımın bir saçının teli kalmışsa, bir kemiği kalmışsa, bir mezar taşımın olmasını istiyorum. Çok acı çekiyorum. Acımın tarifi yok. Lütfen yardım istiyorum. Herkesten yardım istiyorum" diye konuştu.

"Bir mezar taşı olsun, mezarına varıp dua edelim"

Bir an önce kızımın bir bulgusuna ulaşmak istiyoruz diyen baba Aydın Karabacak, "İki yıldan beri kızımı arıyoruz. Bir an önce bulunmasını istiyoruz. Acılar içindeyiz. Bir an önce kızımın bir bulgusuna ulaşmak istiyoruz. Bir mezar taşı olsun, mezarına varıp dua edelim" dedi.