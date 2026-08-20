Osmaniye'de Kaza: 1 Yaralı
Bahçe ilçesinde otomobilin refüje çıkıp ağaca çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.
Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde kontrolden çıkarak refüje çıkan otomobilin ağaca çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.
Kaza, D-400 kara yolu Bahçe ilçesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak refüje çıktı. Refüjde bulunan ağaca çarparak durabilen otomobildeki 1 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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