Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, tarlaya uçtu. Ağaca çarpan otomobilin hurdaya döndüğü kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.
Kaza, Şehit Halis Şişman Mahallesi Çevreyolu Bulvarı üzerinde meydana geldi. Adem Cankurt idaresindeki otomobil, kontrolden çıkarak tarlaya uçtu. Ağaca çarparak hurdaya dönen otomobildeki sürücü Adem Cankurt olay yerinde hayatını kaybederken, araçta yolcu olarak bulunan Muhammet Mahçopur ağır yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen ambulansla Kadirli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - OSMANİYE
Son Dakika › 3.Sayfa › Osmaniye'de Kontrolden Çıkan Otomobil Tarlaya Uçtu: 1 Ölü, 1 Ağır Yaralı - Son Dakika
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