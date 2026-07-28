Osmaniye’de kümes yangınında 7 güvercin telef oldu, kuşların sahibi yaralandı - Son Dakika
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Osmaniye’de kümes yangınında 7 güvercin telef oldu, kuşların sahibi yaralandı

Osmaniye’de kümes yangınında 7 güvercin telef oldu, kuşların sahibi yaralandı
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Osmaniye'de bir evin damındaki güvercin kümesinde çıkan yangında, güvercinlerini kurtarmaya çalışan kişi yaralandı, 7 güvercin telef oldu.

Osmaniye'de evin damında çıkan kümes yangınında güvercinlerini kurtarmaya çalışan kişi yaralanırken, yangında 7 güvercin telef oldu.

Yangın, Rahime Hatun Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Okan Ö.'ye ait evin damında bulunan güvercin kümesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve Osmaniye Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangın sırasında kümesteki güvercinlerini kurtarmaya çalışan Okan Ö., vücudunda oluşan yanıklar nedeniyle yaralandı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı, Osmaniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında 7 güvercin telef olurken, kümeste maddi hasar meydana geldi.

Polis ve itfaiye ekipleri, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlattı

Kaynak: İHA

Hayvan Hakları, Osmaniye, 3. Sayfa, Olaylar, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Osmaniye’de kümes yangınında 7 güvercin telef oldu, kuşların sahibi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Osmaniye’de kümes yangınında 7 güvercin telef oldu, kuşların sahibi yaralandı - Son Dakika
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