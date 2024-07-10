Osmaniye'de lastiği patlayan minibüsün kaza yapması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.
Kaza, saat 09.00 sıralarında Gaziantep-Osmaniye karayolunu Nurdağı Atatürk Viyadüğü üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 BIE 150 plakalı Volkswagen Transporter minibüsün lastiğinin patlamasıyla sürücü Tahsin Güneş direksiyon hakimiyetini kaybetti. Beton bariyere çarpan minibüs devrilirken, ihbar üzerine bölgeye güvenlik güçleri, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Minibüsteki Nuriye E. (43) olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan 8 kişi ambulanslarla kaldırıldıkları Nurdağı Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - OSMANİYE
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