Osmaniye\'de Mahsur Kalan 2 Yavru Köpek İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı

Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi'nde atık su kuyusuna düşen 2 yavru köpek, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre, Türkmen beldesi, Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi içerisinde bulunan atık su kuyusundan köpek sesleri duyan çevredekiler, durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen Osmaniye Belediyesi itfaiye ekipleri, iş makineleri yardımıyla kuyunun kapağını açarak çalışma başlattı.
Kuyuda mahsur kaldığı belirlenen 2 yavru köpek, titiz bir operasyonla çıkarıldı. Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen yavrular, su ve yiyecek verilerek güvenli alana alındı. - OSMANİYE
