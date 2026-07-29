Osmaniye’de mesire alanından çıkan yangın söndürüldü

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde bulunan Üçgüllü Tepe mesire alanında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, Düziçi ilçesine bağlı Akdere, Farsak ve Bayındırlı köyleri sınırlarında bulunan Üçgüllü Tepe mesire alanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangını fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Düziçi Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, alevlere hızla müdahale ederek yangını çevredeki ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alıp söndürdü. Yangında mesire alanında bulunan çam ağaçları, bitki örtüsü ve vatandaşların kullanımına sunulan banklar zarar gördü.

Jandarma ve itfaiye ekipleri, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlattı.