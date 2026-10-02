Osmaniye'de motosiklet 1 ay trafikten men edildi, sürücüye 16 bin TL ceza kesildi. - Son Dakika
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Osmaniye'de motosiklet 1 ay trafikten men edildi, sürücüye 16 bin TL ceza kesildi.

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Osmaniye\'de motosiklet 1 ay trafikten men edildi, sürücüye 16 bin TL ceza kesildi.
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Osmaniye'de gürültülü egzozla çevreye rahatsızlık veren motosiklet sürücüsüne 16 bin TL idari para cezası uygulandı. 1 Ekim günü saat 02.00 sıralarında Musa Şahin Bulvarı'nda takibe alınan motosiklet, mevzuata aykırı egzoz nedeniyle 1 ay trafikten men edildi.

Osmaniye'de gürültülü egzozla çevreye rahatsızlık veren motosiklet sürücüsüne 16 bin TL idari para cezası uygulanırken, motosiklet 1 ay süreyle trafikten men edildi.

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 1 Ekim günü saat 02.00 sıralarında Musa Şahin Bulvarı'nda gürültülü egzozla seyreden motosikleti takibe aldı. Motorize ekipler tarafından Fakıuşağı Mahallesi Korkut Ata Kavşağı'nda durdurulan motosiklette yapılan kontrolde, mevzuata aykırı egzoz bulunduğu belirlendi.

Sürücüye 16 bin TL idari para cezası uygulanırken, motosiklet 1 ay süreyle trafikten men edildi.

Kaynak: İHA
Musa Şahin BulvarıMotosiklet3. SayfaOsmaniyeOtomobilGüncelÇevreSon Dakika

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SON DAKİKA: Osmaniye'de motosiklet 1 ay trafikten men edildi, sürücüye 16 bin TL ceza kesildi. - Son Dakika
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