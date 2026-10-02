Macaristan'da 16 yıllık iktidar devrildi, soruşturmalar başladı! Eski bakana tutuklama

Macaristan'da Viktor Orban dönemine ilişkin yürütülen yolsuzluk soruşturmalarında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Eski Kültür ve İnovasyon Bakanı Balazs Hanko, elleri kelepçeli şekilde Kecskemet Bölge Mahkemesi'ne çıkarıldı. Mahkeme, Hanko'nun bir ay süreyle tutuklu kalmasına karar verdi. Karara itiraz edildiği için hüküm henüz kesinleşmedi.

DOKUNULMAZLIĞI KALDIRILDI, GÖZALTINA ALINDI

Nisan 2026'daki seçimlerin ardından Viktor Orban'ın 16 yıllık iktidarı sona ererken, Peter Magyar liderliğindeki yeni yönetim Orban dönemindeki yolsuzluk ve kamu kaynaklarının kötüye kullanıldığı iddialarına ilişkin soruşturmaları gündeminin önemli başlıklarından biri haline getirdi. Parlamento, 28 Eylül'de eski bakanlar Balazs Hanko ve Miklos Sesztak'ın dokunulmazlığını kaldırdı.

Dokunulmazlığının kaldırılmasının ardından Hanko, Ulusal Vergi ve Gümrük İdaresi'nde şüpheli sıfatıyla sorgulandı ve gözaltına alındı. Eski bakan hakkındaki soruşturmanın merkezinde, Kültür ve İnovasyon Bakanlığı'nın denetimindeki Ulusal Kültür Fonu (NKA) bulunuyor.

17 MİLYAR FORİNTLİK FON MERCEK ALTINDA

Soruşturma, Ulusal Kültür Fonu üzerinden dağıtılan yaklaşık 17 milyar forintlik kamu kaynağına odaklanıyor. Savcılık, Hanko hakkında örgütlü biçimde ve özellikle büyük mali zarara yol açacak şekilde güveni kötüye kullanma şüphesi bulunduğunu açıkladı.

Viktor Orban

Macar basınındaki haberlere göre soruşturmacılar, yüzlerce kültür hibesinin Fidesz'in seçim kampanyasına veya bazı kişilerin özel yaşamlarına fiilen finansman sağladığından şüpheleniyor. Soruşturmanın başlamasına yol açan iddialarda, milyarlarca forintlik hibelerin Fidesz'e yakın sanatçı ve kuruluşlara şeffaf olmayan bir süreçle aktarıldığı öne sürüldü.

MAHKEMEDEN 1 AYLIK TUTUKLAMA KARARI

Savcılık, Hanko'nun kaçma veya saklanma ihtimalinin bulunduğunu, geniş bağlantı ağı nedeniyle soruşturmanın seyrini etkileyebileceğini savunarak tutuklanmasını talep etti.

Kecskemet Bölge Mahkemesi bu gerekçeleri dikkate alarak Hanko ve dosyadaki bir başka şüphelinin bir ay süreyle tutuklanmasına karar verdi. Hanko ve avukatları karara itiraz etti. İtirazı üst mahkeme değerlendirecek.

Mahkemeye götürülürken gazetecilere kısa bir açıklama yapan Hanko, soruşturma kapsamında ifade verdiğini söyledi. Duruşmanın ardından ise konuşmasına izin verilmediğini öne sürdü. Savcılık, Hanko'nun açıklama yapmak için önceden izin istemesi gerektiğini ancak böyle bir talepte bulunmadığını belirtti.

HANKO SUÇLAMALARI REDDEDİYOR

Eski bakan hakkındaki suçlamaları kabul etmiyor. Gözaltına alınmadan önce yaptığı açıklamada vicdanının rahat olduğunu söyleyen Hanko, soruşturmayı siyasi amaçlı bir süreç olarak nitelendirdi. Fidesz de eski hükümet üyelerine yönelik soruşturmaların siyasi hesaplaşma olduğunu savunuyor.

Hanko'nun yanı sıra Orban hükümetinde 2014-2018 yılları arasında Ulusal Kalkınma Bakanlığı yapan Miklos Sesztak da ayrı bir rüşvet soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Sesztak da hakkındaki suçlamaları reddediyor.