Osmaniye\'de tek katlı evde çıkan yangın söndürüldü

12.04.2026 12:43  Güncelleme: 12:45
Osmaniye'nin Eyüp Sultan Mahallesi'nde tek katlı bir müstakil evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü. Olayda can kaybı yaşanmazken, yetkililer vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Osmaniye'de tek katlı müstakil bir evde çıkan yangın, Osmaniye Belediyesi itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın, Eyüp Sultan Mahallesi 5555 Sokak'ta bulunan tek katlı müstakil evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Osmaniye Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına kısa sürede müdahale etti. Ekiplerin özverili çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak tamamen söndürülürken, olayda can kaybı yaşanmadığı öğrenildi. Yangının ardından bölgede soğutma çalışmaları tamamlandı.

Yetkililer, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileterek benzer durumlara karşı dikkatli olunması konusunda uyarılarda bulundu. - OSMANİYE

Kaynak: İHA

