Osmaniye'de dün gece etkili olan sağanak yağış sırasında bir camiye yıldırım isabet etti. Büyük bir gürültüyle meydana gelen olayı mahalle sakinleri deprem sandı.

Osmaniye merkez Haraz Mahallesi'nde bulunan Nur Camisi'nde dün gece saat 23.30 sıralarında meydana geldi. Meteorolojinin sarı kodlu uyarısının ardından etkili olan sağanak sırasında camiye yıldırım isabet etti. Yıldırımın etkisiyle caminin elektronik sistemi ve minaresinin betonarme bölümünde hasar oluşurken, çevredeki evlerde bulunan elektrikli eşyalar da zarar gördü. Şiddetli gürültü nedeniyle mahalle sakinleri kısa süreli panik yaşadı.

"Sabah namazına geldiğimde ortalık savaş alanı gibiydi"

Camide 25 yıldır görev yaptığını belirten sabah karşılaştığı manzara karşısında büyük şaşkınlık yaşadığını söyleyen cami imam hatibi Harun Onur, "25 yıldan beri bu camide görev yapmaktayım. Sabah namazına geldiğimde ortalık savaş alanı gibiydi. İlk başta dışarıdan birisinin zarar verdiğini düşündüm. Çok şok oldum. Daha sonra cemaat geldi. Akşam bomba patlamış gibi bir ses duyduklarını, bazılarının ise deprem olduğunu sandığını söylediler. Sonradan yıldırım düştüğünü anladık. Minaremiz betonarme olmasına rağmen köşesi parçalanmış. İnşallah yaralarımızı kısa sürede saracağız" dedi.

"Evlerimizdeki elektrikli eşyalar da zarar gördü"

Mahalle sakinlerinden biri ise yıldırımın büyük bir gürültüyle düştüğünü belirten Furkan Has, "Dün akşam saat 23.30 sıralarında çok şiddetli bir yıldırım düştü. Camimiz hasar aldı, evlerimizdeki elektrikli eşyalar zarar gördü. Çok kötü bir şekilde hissettik. Mahallemize ve Osmaniye'mize geçmiş olsun. Camimizi en kısa sürede yeniden onaracağız" ifadelerini kullandı.