Osmaniye'de Orman Yangınına Mücadele

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangını söndürmek için ekiplerin yanı sıra vatandaşlar da iş makineleri, beton mikserleri ve su tanklarıyla mücadele ediyor.

Yangın, Düziçi ilçesi Akçakoyunlu köyünde ormanlık alanda çıktı. Yangının çıktığı bölgedeki ormanlık alan kısa sürede alevlere teslim oldu. Alevlerin fark edilmesi üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler yangına müdahaleye karadan ve havadan başladı. Ekiplerin yanı sıra vatandaşlar da yangının söndürülebilmesi için iş makineleri, beton mikserleri ve su tanklarıyla mücadele ediyor.

Yangında tarım arazileri ve arı kovanlarının yanı sıra birçok kaplumbağa zarar gördü. - OSMANİYE