Otomobil uçuruma yuvarlandı: 3 yaralı 100 metrelik uçurumdan kurtarıldı - Son Dakika
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Otomobil uçuruma yuvarlandı: 3 yaralı 100 metrelik uçurumdan kurtarıldı

Otomobil uçuruma yuvarlandı: 3 yaralı 100 metrelik uçurumdan kurtarıldı
13.06.2026 13:26  Güncelleme: 13:33
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Osmaniye'nin Yarpuz-Cebel mevkisinde kontrolden çıkan otomobilin 100 metrelik uçuruma yuvarlanması sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılar AFAD ve itfaiye ekiplerince kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Osmaniye'de kontrolden çıkan otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. Yaralılar, AFAD ve itfaiye ekiplerinin koordineli çalışmasıyla yaklaşık 100 metrelik uçurumdan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Kaza, gece saatlerinde Osmaniye'nin Yarpuz-Cebel mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 80 AID 903 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak uçuruma yuvarlandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye AFAD, Osmaniye Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, sarp arazide yürütülen koordineli çalışma sonucu uçurumda mahsur kalan 3 yaralıya ulaştı.

Yaklaşık 100 metrelik uçurumdan kurtarılan yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerine teslim edilerek ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - OSMANİYE

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Acil Durum, 3. Sayfa, Güvenlik, Osmaniye, İtfaiye, Yarpuz, Yaşam, AFAD, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Otomobil uçuruma yuvarlandı: 3 yaralı 100 metrelik uçurumdan kurtarıldı - Son Dakika

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