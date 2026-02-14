Osmaniye'de park halindeki otomobil yandı - Son Dakika
Osmaniye'de park halindeki otomobil yandı

Osmaniye\'de park halindeki otomobil yandı
14.02.2026 09:15  Güncelleme: 09:26
Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde park halindeki bir otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.

Osmaniye'de park halindeki bir otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, Yıldırım Beyazıt Mahallesi Musa Şahin Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol kenarında park halinde bulunan otomobilden dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Osmaniye Belediyesi itfaiye ekipleri, alevlere kısa sürede müdahale etti. Yangın kontrol altına alınarak söndürülürken, araçta maddi hasar oluştu.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı. - OSMANİYE

Kaynak: İHA

Osmaniye

