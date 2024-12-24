Osmaniye'de Pikap, Tıra Çarptı: İki Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Osmaniye'de Pikap, Tıra Çarptı: İki Yaralı

Osmaniye\'de Pikap, Tıra Çarptı: İki Yaralı

Osmaniye-Gaziantep Otoyolu'nda pikap, tıra çarparak hurdaya döndü; 2 kişi yaralandı.

24.12.2024 22:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Osmaniye- Gaziantep Otoyolu'nda kontrolden çıkan pikap, tırın dorsesine arkadan çarptı. Hurdaya dönen pikapta bulunan 2 kişi yaralandı.

Kaza, Osmaniye-Gaziantep Otoyolu, Taşoluk Tüneli çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yusuf İ. yönetimindeki 34 HGK 349 plakalı pikap, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Bekir A. yönetimindeki 31 B 6567 plakalı tırın dorsesine arkadan çarptı. Kazada, hurdaya dönen pikap sürücüsü Yusuf İ. ve yanında yolcu olarak bulunan Erhan Ş. araçta sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede kaza yerine gelen ekipler, sıkışan yaralıları uzun uğraşlar sonunda kurtardı. Yaralılar, kaldırıldıkları Osmaniye Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle yolda ulaşım bir süre kontrollü olarak sağlandı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - OSMANİYE

Kaynak: İHA

Gaziantep, osmaniye, 3-sayfa, Olaylar, Ulaşım, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Osmaniye'de Pikap, Tıra Çarptı: İki Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:46 Asgari ücret zammına AK Partili isimden tepki: 22 yıllık politikalarla örtüşmedi Asgari ücret zammına AK Partili isimden tepki: 22 yıllık politikalarla örtüşmedi
21:29 Asgari ücret zammı ile hepsi değişti İşte yeni GSS primi, İşsizlik maaşı ve kıdem tazminatı Asgari ücret zammı ile hepsi değişti! İşte yeni GSS primi, İşsizlik maaşı ve kıdem tazminatı
21:26 CHP MYK, yarın sabah asgari ücret gündemiyle olağanüstü toplanacak CHP MYK, yarın sabah asgari ücret gündemiyle olağanüstü toplanacak
20:54 Asgari ücret kararı sonrası Erdoğan’dan ilk açıklama geldi Asgari ücret kararı sonrası Erdoğan'dan ilk açıklama geldi
20:38 Yeni asgari ücret yüzde 30’luk zamla 22 bin 104 lira oldu Yeni asgari ücret yüzde 30'luk zamla 22 bin 104 lira oldu
09:57 Altın yatırımcısı tüm ümidini Fed’e bağladı Altın yatırımcısı tüm ümidini Fed'e bağladı
09:46 Balıkesir’de patlama sonrası olay yerinden ilk görüntüler Balıkesir'de patlama sonrası olay yerinden ilk görüntüler
09:38 2025’te memurlar ne kadar maaş alacak 2025'te memurlar ne kadar maaş alacak?
09:32 Doğal gaza kış ortasında zam gündemde Doğal gaza kış ortasında zam gündemde
09:30 Balıkesir’de patlayıcı üretilen fabrikada patlama: 12 ölü, 5 yaralı Balıkesir'de patlayıcı üretilen fabrikada patlama: 12 ölü, 5 yaralı
09:29 “Halef“ dizisi daha başlamadan rafa kaldırıldı "Halef" dizisi daha başlamadan rafa kaldırıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2024 23:09:20. #1.11#
SON DAKİKA: Osmaniye'de Pikap, Tıra Çarptı: İki Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.