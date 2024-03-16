Osmaniye'de refüje bırakılan şüpheli çanta, tedirginliğe neden oldu. Yol trafiğe kapatılarak uzaktan kontrollü patlatılan çanta boş çıktı.
Osmaniye Alibeyli Mahallesi Dr. Devlet Bahçeli Bulvarı 3. etapta refüje bırakılan şüpheli çantayı gören vatandaşlar, ihbarda bulundu. Haber verilmesi üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Yol şerit çekilerek ulaşıma kapatılırken, olay yerine sinyal kesici araç getirildi. Vatandaşlar bölgeden uzaklaştırıldı. Bomba imha robotu ile kontrollü şekilde patlatılan çanta boş çıktı. - OSMANİYE
Son Dakika › 3.Sayfa › Osmaniye'de Refüje Bırakılan Şüpheli Çanta Tedirginlik Yarattı - Son Dakika
Tokat'ın Reşadiye ilçesinde meydana gelen kazada, bir otomobil tarlaya uçtu ve içerisinde bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan bir çiftlikte çıkan yangında ahşap bir ev alev topuna dönerek küle döndü. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Herhangi bir can kaybı yaşanmazken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'ne ABD ve Ürdün ortaklığında havadan yardım operasyonunun gerçekleştiği belirtildi. İsrail'in bombardımanına maruz kalan Gazze'ye insani yardımların ulaşmasına izin verilmemesi üzerine, ABD ve Ürdün tarafından ortaklaşa bir operasyon düzenlendi. Operasyonda Ürdün tarafından sağlanan gıda ve ABD Hava Kuvvetleri'ne ait bir C-130 uçağı kullanıldı. ABD Savunma Bakanlığı, havadan yardım operasyonlarının devam edeceğini belirtti.
Bursa Emniyet Müdürlüğü, okul önleri ve çevrelerinde şüpheli şahıslar ve araçlar üzerinde 'Huzurlu Eğitim 2' uygulaması gerçekleştiriyor. Okul yöneticileri, öğretmenler ve veliler polise teşekkür ediyor. Uygulamaların artarak devam edeceği belirtiliyor.
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