Osmaniye'de Refüje Bırakılan Şüpheli Çanta Tedirginlik Yarattı - Son Dakika
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Osmaniye'de Refüje Bırakılan Şüpheli Çanta Tedirginlik Yarattı

Osmaniye\'de Refüje Bırakılan Şüpheli Çanta Tedirginlik Yarattı

Osmaniye Alibeyli Mahallesi'nde bulunan Dr. Devlet Bahçeli Bulvarı'nda refüje bırakılan şüpheli çanta, vatandaşların ihbarı üzerine polis ekipleri tarafından incelendi. Yol trafiğe kapatılarak çanta uzaktan kontrollü bir şekilde patlatıldı. Patlatma sonucunda çantanın boş olduğu belirlendi.

16.03.2024 20:04  Güncelleme: 20:05
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Osmaniye'de refüje bırakılan şüpheli çanta, tedirginliğe neden oldu. Yol trafiğe kapatılarak uzaktan kontrollü patlatılan çanta boş çıktı.

Osmaniye Alibeyli Mahallesi Dr. Devlet Bahçeli Bulvarı 3. etapta refüje bırakılan şüpheli çantayı gören vatandaşlar, ihbarda bulundu. Haber verilmesi üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Yol şerit çekilerek ulaşıma kapatılırken, olay yerine sinyal kesici araç getirildi. Vatandaşlar bölgeden uzaklaştırıldı. Bomba imha robotu ile kontrollü şekilde patlatılan çanta boş çıktı. - OSMANİYE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Osmaniye'de Refüje Bırakılan Şüpheli Çanta Tedirginlik Yarattı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Osmaniye'de Refüje Bırakılan Şüpheli Çanta Tedirginlik Yarattı - Son Dakika
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