Osmaniye\'de araçlar ve evler sular altında kaldı

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle Yüzüncü Yıl Mahallesi'nde su baskınları meydana geldi. Bir transit araç sular altında kalırken, bazı evlerde su seviyesi ciddi boyutlara ulaştı.

Meteoroloji'nin sarı kodla uyardığı kentte sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Düziçi ilçesine bağlı Yüzüncü Yıl Mahallesi'nde yağış sonrası cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Mahallede park halindeki bir transit araç su altında kalırken, bazı evlere de sel suları girdi. Vatandaşlar kendi imkanlarıyla evlerine giren suları tahliye etmeye çalışırken, durumun bildirilmesi üzerine belediye ve itfaiye ekipleri bölgede çalışma başlattı.

Su baskınları nedeniyle bazı vatandaşların evlerinde mahsur kaldığı öğrenilirken, ekipler mahsur kalan vatandaşlara ulaşmak ve güvenli bölgelere tahliyelerini sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Bölgede su tahliye ve temizlik çalışmaları devam ederken, yetkililer vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. - OSMANİYE