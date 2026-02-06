Osmaniye\'de şiddetli rüzgar cami minaresini devirdi

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar, cami minaresinin devrilmesine neden oldu.

Olay, Düziçi ilçesine bağlı Haruniye Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Kısa sürede etkisini artıran şiddetli rüzgar nedeniyle Merkez Camii'nin minaresi devrildi. Devrilen minare, cami bahçesindeki ağaçların üzerine düştü. İhbar üzerine bölgeye Düziçi Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, minarenin bulunduğu alanda güvenlik önlemleri alarak kaldırma çalışması başlattı.

Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı öğrenildi. - OSMANİYE