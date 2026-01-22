Osmaniye\'de şiddetli rüzgar sundurma çatısını yerinden söktü

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar, iş yerlerinin önünde bulunan sundurma çatısını yerinden söktü. Tehlike oluşturan çatı, belediye ekiplerinin müdahalesiyle kontrollü şekilde yıkıldı.

Olay, Düziçi ilçesi Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. Akşam saatlerinde etkisini artıran şiddetli rüzgar ve yağmurun etkisiyle bir işyerinin önünde bulunan sundurma çatısı yerinden koptu. Kopan çatı parçalarının çevreye savrulması, olay sırasında bölgede bulunan vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı. İhbar üzerine olay yerine belediye ekipleri sevk edildi. Ekipler, çevrede güvenlik önlemi aldıktan sonra tehlike oluşturan çatıyı kontrollü şekilde yıktı. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, maddi hasar meydana geldi.

Yetkililer, olumsuz hava şartlarına karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarıda bulundu. - OSMANİYE