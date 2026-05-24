Osmaniye\'de Suç Örgütlerine Büyük Operasyon

24.05.2026 12:10
Osmaniye merkezli 4 ilde yapılan operasyonda 107 şüpheli gözaltına alındı, 52'si tutuklandı.

Osmaniye merkezli 4 ilde suç örgütlerine yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda, kırmızı bültenle aranan şahısların liderliğini yaptığı iki ayrı suç örgütünden 107 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda silah, el bombası, patlayıcı ve para ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 52'si tutuklandı.

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü, KOM Başkanlığı ve Kadirli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde suç örgütlerine yönelik Osmaniye merkezli Hatay, Adana ve Kahramanmaraş'ta eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan çalışmalarda, liderliğini uluslararası seviyede kırmızı bültenle aranan Ö.A. ile B.G.Y. isimli şahısların yaptığı iki ayrı suç örgütünün, silahla kasten öldürmeye teşebbüs, nitelikli yağma, tefecilik, silahla yaralama, silahla tehdit, uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırma veya temin etme, 6136 Sayılı Kanuna muhalefet, tehlikeli maddeleri izinsiz bulundurma ve genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması gibi birçok suça karıştıkları tespit edildi. Kırmızı bültenle aranan şahısların liderliğini yaptığı iki ayrı suç örgütüne yönelik operasyonda örgüt liderlerinden B.G.Y.'nin de aralarında bulunduğu 107 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda 2 el bombası, el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan 1 kilogram madde, 28 ruhsatsız tabanca, 28 av tüfeği, 6 pompalı tüfek, 2 kurusıkı tabanca, 2 bin 115 fişek, tabanca susturucuları, şarjörler, kesici-delici aletler, silah parçaları, örgütsel amaçla kullanılan cep telefonları ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 151 bin 575 TL ve 10 bin 700 dolar ele geçirildi.

Adliyeye sevk edilen 107 şüpheliden 52'si tutuklanırken, 35 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi. 20 şüpheli ise serbest bırakıldı. Yurt dışında olduğu belirlenen 5 kişi ile firari durumda bulunan toplam 11 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Operasyon öncesi personelle bir araya gelen Osmaniye İl Emniyet Müdürü Mehmet Sarıbuva'nın ekiplere hitaben, "Operasyon önemli ama siz bundan daha önemlisiniz. Yolunuz açık olsun. Allah'a emanetsiniz" ifadelerini kullandığı öğrenildi. - OSMANİYE

Kaynak: İHA

