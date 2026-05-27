Osmaniye'de Takla Atan Araçta 2 Yaralı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla attığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Tapu Tepesi yolunda meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Kazada araçta bulunan 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekipleri ise kazanın ardından muhtemel bir yangın riskine karşı araçta soğutma çalışması yaptı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - OSMANİYE