Osmaniye\'de Torbacılara Operasyon: 7 Gözaltı

Osmaniye'de 'torbacı' olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, 7 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti yaparak toplum sağlığı ile toplumsal huzura zarar veren ve bu yolla haksız kazanç elde eden şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı. Esenevler Mahallesi'nde 'Boşluk' olarak tabir edilen uyuşturucu satışının yoğun yapıldığı ihbarlarının geldiği bölgedeki adreslere 46 ekip, 132 personel ve 5 hassas burunlu dedektör köpeğin de katılımıyla özel harekat polisi destekli baskın düzenlendi. Yapılan aramalarda, 150 gram esrar, biri çalıntı olmak üzere 4 tabanca, 2.83 gram bonzai, 2 sentetik ecza, 2.90 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Operasyonda 6 şahsa adli işlem yapıldı, 1 aranan kişi de yakalandı. - OSMANİYE