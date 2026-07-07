Osmaniye'de Trafik Kazası: Motosiklet Sürücüsü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Osmaniye'de Trafik Kazası: Motosiklet Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Osmaniye\'de Trafik Kazası: Motosiklet Sürücüsü Hayatını Kaybetti
07.07.2026 23:09
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Bahçe ilçesinde motosiklet tırın altına girerek kaza yaptı, sürücü olay yerinde yaşamını yitirdi.

Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde motorsikletle tırın karıştığı kazada motorsiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Osmaniye-Gaziantep istikametinde, Bahçe Gişeleri'ne yaklaşık 3 kilometre kala meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şahin G. idaresindeki motosiklet, henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan motosiklet, aynı istikamette seyreden tırın altına girdi.Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve otoyol ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde motosiklet sürücüsü Şahin G.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Ekipler kazayla ilgili inceleme başlattı. - OSMANİYE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Osmaniye'de Trafik Kazası: Motosiklet Sürücüsü Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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