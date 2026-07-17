Osmaniye'de Trafik Kazası: Motosiklet Sürücüsü Yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Osmaniye'de Trafik Kazası: Motosiklet Sürücüsü Yaralandı

Osmaniye\'de Trafik Kazası: Motosiklet Sürücüsü Yaralandı
17.07.2026 00:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı, kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlatıldı.

Osmaniye'de otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü yaralandı. Kazanın ardından olay yerinden kaçtığı öne sürülen otomobil sürücüsünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaza, Cumhuriyet Mahallesi Çörtük Kavşağı'nda meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen bir otomobil, 80 AIF 360 plakalı motosikleti kullanan Hüseyin E.'ye çarptıktan sonra olay yerinden uzaklaştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, kazaya karışarak olay yerinden kaçtığı iddia edilen otomobilin tespit edilmesi ve sürücüsünün yakalanması için inceleme başlattı. - OSMANİYE

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Motosiklet, Osmaniye, Güvenlik, 3. Sayfa, Trafik, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Osmaniye'de Trafik Kazası: Motosiklet Sürücüsü Yaralandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Haluk Levent’in tutuklandığı soruşturmada savcılıktan yeni tespitler Sevk yazısı ortaya çıktı Haluk Levent'in tutuklandığı soruşturmada savcılıktan yeni tespitler! Sevk yazısı ortaya çıktı
Arjantin finale çıktı ama sevinci kursağında kalabilir Arjantin finale çıktı ama sevinci kursağında kalabilir
Ahbap soruşturmasında Haluk Levent dahil 14 kişi tutuklandı Ahbap soruşturmasında Haluk Levent dahil 14 kişi tutuklandı
Avukat Ece Güner’i itirafları kurtaramadı Haluk Levent’le birlikte tutuklandı Avukat Ece Güner'i itirafları kurtaramadı! Haluk Levent'le birlikte tutuklandı
ABD İran’ı vurdu, Tahran Körfez ülkelerine misilleme yaptı ABD İran'ı vurdu, Tahran Körfez ülkelerine misilleme yaptı
325 metrelik dev boru döşeme gemisi İstanbul Boğazı’ndan geçiş yaptı 325 metrelik dev boru döşeme gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçiş yaptı

23:15
Eskişehir’de iki grup arasında taşlı sopalı kavga: 1’i polis 7 yaralı
Eskişehir'de iki grup arasında taşlı sopalı kavga: 1'i polis 7 yaralı
23:11
12. Yargı Paketi, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaştı
12. Yargı Paketi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı
23:00
Elazığ’da 4 büyüklüğünde deprem
Elazığ'da 4 büyüklüğünde deprem
21:45
Başsavcılıktan “Ahbap“ açıklaması Bilirkişi heyeti görevlendirildi
Başsavcılıktan "Ahbap" açıklaması! Bilirkişi heyeti görevlendirildi
21:31
Şanlıurfa’da doğum sonrası anne öldü kadın doğum uzmanı tutuklandı
Şanlıurfa'da doğum sonrası anne öldü; kadın doğum uzmanı tutuklandı
20:48
Levent Üzümcü hakkında ev hapsi kararı
Levent Üzümcü hakkında ev hapsi kararı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.07.2026 00:39:59. #7.12#
SON DAKİKA: Osmaniye'de Trafik Kazası: Motosiklet Sürücüsü Yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.