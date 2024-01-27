Osmaniye\'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

Osmaniye'de jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda yakalanan 1 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde uyuşturucu madde ticareti ve sevkiyatının önlenmesine yönelik çalışma yapıldı. Osmaniye merkezde düzenlenen operasyonda 41 gram metamfetamin maddesi, 16 gram kubar esrar maddesi, 1 hassas terazi, 3 uyuşturucu madde kullanma aparatı ve suçtan elde edilen 2 bin 500 Türk Lirası para ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs, çıkarıldığı adli mercilerce tutuklandı. - OSMANİYE