 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Osmaniye'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama - Son Dakika
Üye Girişi

Osmaniye'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

Osmaniye'de jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda yakalanan 1 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyonda 41 gram metamfetamin, 16 gram kubar esrar, 1 hassas terazi, 3 uyuşturucu madde kullanma aparatı ve 2.500 TL para ele geçirildi.

Osmaniye\'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama
27.01.2024 - 09:44,
Abone Ol

Osmaniye'de jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda yakalanan 1 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde uyuşturucu madde ticareti ve sevkiyatının önlenmesine yönelik çalışma yapıldı. Osmaniye merkezde düzenlenen operasyonda 41 gram metamfetamin maddesi, 16 gram kubar esrar maddesi, 1 hassas terazi, 3 uyuşturucu madde kullanma aparatı ve suçtan elde edilen 2 bin 500 Türk Lirası para ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs, çıkarıldığı adli mercilerce tutuklandı. - OSMANİYE

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Osmaniye, Tutuklama, Güvenlik, Cezaevi, Uyuşturucu, Operasyon, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Osmaniye'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama - Son Dakika


09:52
Acun Ilıcalı'dan Abdülkadir Ömür bombası! İş imzaya kaldı Acun Ilıcalı'dan Abdülkadir Ömür bombası! İş imzaya kaldı
09:49
ABD'deki Teksas geriliminin nedeni ortaya çıktı! 25 eyaletten destek ABD'deki Teksas geriliminin nedeni ortaya çıktı! 25 eyaletten destek
09:46
Yasemin Şefkatli, 3 günlükken ameliyat olan oğlunun son durumundan bahsetti: Her şey yolunda Yasemin Şefkatli, 3 günlükken ameliyat olan oğlunun son durumundan bahsetti: Her şey yolunda
09:07
Kayserispor'da Burak Yılmaz sesleri Kayserispor'da Burak Yılmaz sesleri
09:06
İstanbul'da son durum ne? Murat Kurum, elindeki son anketi paylaştı İstanbul'da son durum ne? Murat Kurum, elindeki son anketi paylaştı
08:55
Hakan Ural gözaltına alındığı söylentisini yalanladı: Aslanlar gibi evimdeyim Hakan Ural gözaltına alındığı söylentisini yalanladı: Aslanlar gibi evimdeyim
08:41
Fenerbahçe'nin yeni transferi Çağlar Söyüncü, İstanbul'a geldi! İlk işi taraftara seslenmek oldu Fenerbahçe'nin yeni transferi Çağlar Söyüncü, İstanbul'a geldi! İlk işi taraftara seslenmek oldu
08:33
Polise mukavemet suçundan tutuklanan Atilla Taş tahliye oldu! ''Vefasız köftehorlar'' deyip sitem etti Polise mukavemet suçundan tutuklanan Atilla Taş tahliye oldu! ''Vefasız köftehorlar'' deyip sitem etti

Son Dakika
09:52 Acun Ilıcalı'dan Abdülkadir Ömür bombası! İş imzaya kaldı
09:49 ABD'deki Teksas geriliminin nedeni ortaya çıktı! 25 eyaletten destek
09:46 Yasemin Şefkatli, 3 günlükken ameliyat olan oğlunun son durumundan bahsetti: Her şey yolunda
09:07 Kayserispor'da Burak Yılmaz sesleri
09:06 İstanbul'da son durum ne? Murat Kurum, elindeki son anketi paylaştı
08:55 Hakan Ural gözaltına alındığı söylentisini yalanladı: Aslanlar gibi evimdeyim
08:41 Fenerbahçe'nin yeni transferi Çağlar Söyüncü, İstanbul'a geldi! İlk işi taraftara seslenmek oldu
08:33 Polise mukavemet suçundan tutuklanan Atilla Taş tahliye oldu! ''Vefasız köftehorlar'' deyip sitem etti
08:26 İzmir'de 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
08:23 10 İlde Sibergöz-19 Operasyon! 33 Şüpheli Yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2024 10:09:23. #1.12#
SON DAKİKA: Osmaniye'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement