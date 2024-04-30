Osmaniye\'de Uyuşturucu Operasyonu: 5 Kişi Tutuklandı

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Osmaniye'de polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda farklı türde uyuşturucu madde ele geçirilirken gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 22 - 29 Nisan tarihleri arasında uyuşturucu madde ticareti yapanlara ve kullananlara yönelik operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonlarda Osman S., Adem D., İsa Y., Mesut K. ve Ergün E. gözaltına alındı. Ev, işyeri, araç ve şahısların üstlerinde yapılan aramalarda; 149,4 gram metamfetamin, 67,59 gram bonzai, 20,38 gram eroin, 1 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız tüfek ve 8 bin 685 TL para ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 5 şüpheli tutuklandı. - OSMANİYE