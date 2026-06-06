Osmaniye'de uyuşturucu operasyonu: 7 tutuklama

Osmaniye'de polis ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 11 kişiden 7'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik yürüttükleri çalışma kapsamında kent genelinde belirlenen 11 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda narkotik dedektör köpeği 'Jardi' de görev aldı. Adreslerde yapılan aramalarda 116 sentetik ecza hapı, 20,66 gram bonzai, 9,95 gram fubinaca, 3,15 gram metamfetamin, 0,54 gram eroin ve 6 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Operasyon kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan M.Ö., R.A., T.A.S., C.Ç., M.B., I.D., T.A., İ.A., A.K., A.A. ve A.S. gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçundan adli işlem başlatıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 11 şüpheliden 7'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 4 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - OSMANİYE