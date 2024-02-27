Osmaniye'de uyuşturucu operasyonunda 11 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Osmaniye'de uyuşturucu operasyonunda 11 kişi tutuklandı

Osmaniye\'de uyuşturucu operasyonunda 11 kişi tutuklandı

Osmaniye'de polisin son bir haftada düzenlediği operasyonlarda uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan aramalarda 11 kilo 650 gram skunk, 2 kilo 391 gram esrar, 3.125 sentetik ecza, 448,68 gram bonzai, 302,15 gram metamfetamin, 3.02 gram eroin, 0,4 gram hint keneviri tohumu, 4 tabanca, 4 şarjör ve 18 fişek, 3 hassas terazi, 5.300 TL para ele geçirildi. Tutuklanan 11 kişi cezaevine gönderildi.

27.02.2024 09:20
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Osmaniye'de polisin son bir haftada uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonlarda 11 kişi tutuklandı.

Osmaniye'de uyuşturucu madde üretimine ve satışına yönelik çalışmaları aralıksız sürdürüyor. İl Emniyet Müdürlüğü; Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü, Kadirli ve Düziçi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 19-25 Şubat tarihleri arasında uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda, 11 kilo 650 gram skunk, 2 kilo 391 gram esrar, 3.125 sentetik ecza, 448,68 gram bonzai, 302,15 gram metamfetamin, 3.02 gram eroin, 0,4 gram hint keneviri tohumu, 4 tabanca, 4 şarjör ve 18 fişek, 3 hassas terazi, 5.300 TL para ele geçirildi.

Operasyonlarda tutuklanan 11 kişi cezaevine gönderildi. - OSMANİYE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Osmaniye'de uyuşturucu operasyonunda 11 kişi tutuklandı - Son Dakika

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