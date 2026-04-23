Osmaniye\'de yamaç paraşütü pilotu iniş sırasında elektrik tellerine takıldı

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde yamaç paraşütü ile iniş yapmaya çalışan bir pilot, elektrik tellerine takılarak yaralandı.

Düziçi ilçesine bağlı Dumanlı Yaylası'ndaki paraşüt kalkış alanından havalanan bir pilotun iniş manevrası sırasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Haruniye Mahallesi ile Yenice Mahallesi sınırındaki iniş noktasına yaklaşan yamaç paraşütü pilotu, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak elektrik tellerine takıldı. Tellerle temas etmesi sonucu akıma kapılan pilot yaralanırken, durumu gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve elektrik dağıtım ekipleri sevk edildi. Ekiplerin dikkatli müdahalesiyle bulunduğu yerden indirilen yaralı pilot, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan, olay nedeniyle bölgede kısa süreli elektrik kesintisi yaşanırken, Düziçi Belediyesi itfaiye ekipleri hatta takılı paraşütü indirdi. - OSMANİYE