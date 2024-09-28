Osmaniye'de Yaşlı Adam Darp Edildi

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Osmaniye'de 75 yaşındaki kişinin sokakta darp edilmesiyle ilgili gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

Olay, Yunus Emre Mahallesi Mustafa Özden Ortaokulu'nun yanında meydana geldi. Ömer Ü., sokak ortasında tartıştığı Mehmet D.'yi (75) bir anda dövmeye başladı. Tekme ve yumruklarla Mehmet D.'ye saldıran Ömer Ü., küfürler savurdu. Mehmet D.'nin darp edildiği anlar, cep telefonuyla kaydedildi. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaşlı adamı darbeden Ö.Ü. ile olayı cep telefonuyla görüntüleyen K.Ü'yü gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Ö.Ü. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, K.Ü. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - OSMANİYE