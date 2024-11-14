Osmaniye\'de Zincirleme Kaza: Ölü Sayısı 5\'e Yükseldi

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Osmaniye'de 7 gün önce 2 otomobil ve 1 traktörün karıştığı, 4 kişinin hayatını kaybettiği zincirleme kazada ağır yaralanan Mutluhan Güzel, tedavi gördüğü hastanede yaşam mücadelesini kaybetti. Kazada ölü sayısı 5'e yükseldi.

Osmaniye'de 6 Kasım günü saat 23.30 sıralarında Cevdetiye beldesi Kadirli kara yolunda meydana gelen kazada, 80 EK 033 ve 80 ACJ 095 plakalı otomobiller ile 80 DK 377 plakalı zeytin yağı yüklü traktör çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada Erman Keleş, Buğra Güzeloğlu, Fırat Mensiz ve Beyazıt Arık hayatını kaybetti. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan ve yoğun bakım ünitesine alınan Mutluhan Güzel ise bir hafta sonra yaşam mücadelesini kaybetti. Güzel'in yarın Cevdetiye beldesinde toprağa verileceği öğrenildi. Kazada yaralanan Ersel Keleş ve Harun Üzüm'ün hastanedeki tedavilerinin sürdüğü öğrenildi. - OSMANİYE